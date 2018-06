Tropas russas avançam no leste da Ucrânia

ANDRÉ ÍTALO ROCHA, COM INFORMAÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES E DA ASSOCIATED PRESS, Estadão Conteúdo

Tropas russas foram vistas nesta quinta-feira avançando pelo leste da Ucrânia, através da cidade de Novoazovsk e em direção a Mariupol, conforme informou o embaixador ucraniano na Organização das Nações Unidas (ONU), Yuriy Sergeyev.

Segundo ele, a ofensiva da Rússia contava com quatro tanques, três veículos blindados e cerca de 50 soldados. As tropas foram contidas pelo exército da Ucrânia e por civis. "Os conflitos ainda continuam", disse Sergeyev em Nova York. Fonte: Associated Press

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, informou que as tropas russas são as mais fortes enviadas para a região desde que os conflitos tiveram início.

Desta vez, o comboio, com 10 mil soldados, é menor do que anteriores, porém mais perigoso, pois possui uma artilharia mais poderosa, conforme afirmou um porta-voz do Pentágono, o coronel Steven Warren. "As tropas que estamos vendo agora são mais fortes e mais letais do que qualquer outra ofensiva russa", disse. Em março, a Rússia enviou cerca de 50 mil soldados para a fronteira com a Ucrânia, em função dos confrontos envolvendo a anexação da região da Crimeia ao território russo.

Warren lembrou ainda que, segundo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), há entre 1 mil e 2 mil tropas russas a mais atuando na Ucrânia.