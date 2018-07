Tropas sírias avançam para a fronteira com a Turquia As tropas sírias avançaram para a fronteira turca nesta quinta-feira, deixando os refugiados, incluindo crianças, em pânico, muitos dos quais foram buscar abrigo no território turco. Os soldados sírios, em veículos militares e a pé, fizeram uma operação de patrulha no vilarejo de Khirbet al-Jouz, segundo jornalistas da Associated Press, que presenciaram o movimento a partir do território turco.