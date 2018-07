Tropas sírias avançam sobre subúrbios de Damasco

BEIRUTE - Ativistas disseram nesta terça-feira, 31, que tropas do Exército da Síria estão atacando bolsões de resistência nos arredores de Damasco e avançando sobre os subúrbios antes controlados por forças rebeldes. A ofensiva do presidente Bashar Assad ocorre horas antes de uma decisiva reunião da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a situação no país árabe.

Na segunda-feira, as forças do governo retomaram o controle da maior parte dos subúrbios situados a oeste de Damasco. A região estava sob controle de desertores desde a semana passada. De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, situado em Londres, "tiroteios intensos" foram ouvidos em Zamalka e Arbeen, enquanto veículos blindados avançavam pela área.

Mesmo com o avanço das tropas de Assad, os desertores ganharam total controle da cidade de Rastan nesta terça depois de dias de confrontos, de acordo com um ativista local identificado apenas como Hassan. Ele não deu seu nome completo por medo de represálias.

Os protestos contra o regime de Assad começaram em março de 2011 de forma pacífica, mas após meses de repressão, opositores e desertores começaram a se armar e se organizar para combater as tropas do governo. De acordo com a ONU, mais de 5 mil pessoas morreram desde então. Damasco culpa "grupos armados e terroristas" pela violência no país.