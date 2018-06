Tropas sírias bombardeiam e invadem Idlib Tropas sírias invadiram neste sábado a cidade de Idlib, no noroeste do país, após combates entre soldados regulares e desertores terem deixado pelo menos 16 mortos mais cedo, disse um grupo opositor da Síria. "As tropas entraram na cidade de Idlib, enquanto os confrontos se espalharam" entre o exército regular e os rebeldes, disse à agência France Presse (AFP) o chefe do Observatório Sírio pelos Direitos humanos, Rami Abdel Rahman.