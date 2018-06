Tropas sírias combatem rebeldes perto de Damasco

No entanto, dois grupos de ativistas, o Observatório Sírio para de Direitos Humanos que tem sede no Reino Unido e Comitês de Coordenação Local, relataram bombardeios e ataques aéreos em outros dois subúrbios de Damasco, incluindo áreas perto do aeroporto internacional.

Tropas sírias tentaram ocupar Daraya por semanas, mas enfrentaram forte resistência de centenas de rebeldes. A crise na Síria começou em março de 2011, e, segundo a Organização das Nações Unidas, já deixou mais de 60 mil mortos. As informações são da Associated Press.