Tropas sírias disparam contra vilarejos libaneses

TRÍPOLI - Tropas sírias dispararam granadas e metralhadoras contra território do norte do Líbano durante a madrugada desta quinta-feira, 22, espalhando o pânico entre a população local, disseram moradores e um militar libanês.

O militar disse que primeiro soldados sírios dispararam várias rajadas de metralhadoras e depois jogaram granadas perto do vilarejo libanês de Muqaybleh, o que levou alguns moradores a fugirem. Não existem informações sobre mortos ou feridos, reportou a agência France Presse (AFP).

"As tropas sírias atiraram com metralhadoras e depois com granadas", disse o militar, que falou sob anonimato. A mídia libanesa também informou que foram disparados alguns foguetes contra o vilarejo de Al-Qaa, que fica no leste do Vale do Bekaa. Aparentemente, ninguém ficou ferido. Milhares de sírios fugiram para o Líbano, desde que estourou a revolta contra o presidente Bashar Assad há mais de um ano.

