Tropas sírias e rebeldes entram em confronto

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, baseado no Reino Unido, e os Comitês de Coordenação Locais informaram que os rebeldes destruíram pelo menos um tanque próximo à cidade de Khan Sheikhoun, na província de Idlib. Os insurgentes, que têm batalhado por semanas para tomar o controle das bases em Wadi Deif e Hamdiyeh, buscam cortar as rotas de suprimentos para os complexos militares, informou o Observatório.

Ataques contra bases do governo são um foco recente de luta na guerra civil da Síria, que, de acordo com as Nações Unidas, já deixou mais de 60 mil pessoas mortas desde o início do conflito, em março de 2011. As informações são da Associated Press.