Tropas sírias estão em alerta e se preparam para possível ataque americano

BEIRUTE - Forças do governo sírio e seus aliados estão em alerta e tomam medidas cautelares em bases militares e postos controlados pelo governo por todo o país nesta terça-feira, 10. O temor é de que os Estados Unidos respondam militarmente ao suposto ataque com armas químicas de sábado, 8, segundo afirmaram grupos que monitoram a guerra no país. As medidas foram tomadas quando um funcionário iraniano de alto escalão, em visita a Damasco, alertou que a ação de Israel contra uma base aérea síria na segunda-feira, que matou iranianos, "não ficará sem resposta". A agência de notícias semi-oficial do Irã, Tasnim, afirmou que sete iranianos morreram. As vítimas já foram transferidas para a capital do país, Teerã, e os funerais em sua homenagem serão realizados nas cidades de origem de cada um.

O suposto ataque com gás tóxico na cidade rebelde de Douma, a oeste de Damasco, e o ataque aéreo de Israel escalaram as tensões no Oriente Médio e aumentaram as possibilidades de uma retaliação americana iminente. O presidente americano Donald Trump ameaçou um ataque militar contra a Síria e prometeu responder "com força" ao que aconteceu em Douma. Ele alertou que a Rússia ou qualquer outra nação responsável pelo ato "irá pagar o preço".

Ali Akbar Velayati, assessor de Ali Khamenei, líder supremo do Irã, divulgou que o governante chega a Damasco síria nesta terça-feira, segundo informou a agência estatal de notícias do país, a IRNA. O Irã é um dos apoiadores mais fortes do presidente Bashar al-Assad e já enviou milhares de homens armados para apoiar as forças do governo sírio. Informações sobre a movimentação de tropas no país também vieram do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). O grupo afirmou que as tropas sírias estão em alerta desde segunda-feira e fortificando suas posições. O chefe do OSDH, Rami Abdurrahman, disse que o alerta militar inclui todas as posições e bases do exército desde a província de Sweida, ao sul, até a província de Aleppo, ao norte, além da costa do Mediterrâneo a oeste da província de Deir el-Zour, ao longo da fronteira com o Iraque.

A Organização Sound and Picture, um coletivo ativista a leste da Síria, afirmou que combatentes iranianos e membros do Hezbollah evacuaram suas posições na área de Boukamal, perto da fronteira com o Iraque. Um político libanês próximo do governo sírio confirmou que medidas de precaução são tomadas em todo o país. O político, que concedeu entrevista em condição de anonimato por não ser autorizado a falar de movimentos militares secretos, disse que a atmosfera e as declarações americanas sugerem um possível ataque, mas que "não há indicações disso no terreno até agora".

Investigação.

Ativistas da oposição síria afirmam que 40 pessoas morreram no suposto ataque com gás tóxico, que vitimou civis na última resistência rebelde fora de Damasco. A oposição culpou as forças de Assad pelo ataque, mas tanto o governo como seus aliados russos negam responsabilidade. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, afirmou hoje que está indignado com a aparente decisão síria de utilizar armas químicas contra civis. Caso o uso de gás tóxico seja confirmado, constituiria uma violação do direito internacional, conforme ressaltou Guterres. Ele ainda reafirmou investigação sobre o ataque pela Organização para a Proibição de Armas Químicas (OPCW).

Em Moscou, o legislador Yevgeny Serberennikov disse que seu país está disposto a ajudar na organização de uma visita de especialistas ao local onde o suposto ataque com gás tóxico ocorreu, também citando a OPCW. Ele, que participa do comitê de defesa do Conselho da Federação, afirmou à agência RIA Novosti que a Rússia está ansiosa para que a OPCW "finalmente cumpra as funções para as quais foi criada". // AP