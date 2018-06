Tropas sírias impedem ataque suicida em Alepo

"As autoridades sírias impediram uma tentativa de ataque suicida na área de Al-Shaar, em Alepo, e matou o homem que faria o ataque", informou a emissora, que também disse que o carro do atacante levava quase 1.200 quilos de explosivos.

O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, grupo ativista sediado em Londres, informou que tropas sírias abriram fogo contra manifestantes em Damasco, nesta sexta-feira, ferindo cinco pessoas. "Cinco pessoas ficaram feridas quando tropas do regime abriram fogo no bairro de Tadamon", disse o grupo.

Milhares de pessoas participam de protestos em todo o país nesta sexta-feira.

A União Europeia (UE) se prepara para enviar 25 veículos blindados para a Síria com o objetivo de dar suporte à missão da Organização das Nações Unidas (ONU), informou um diplomata da UE nesta sexta-feira.

Os veículos ajudarão os monitores da ONU a se movimentarem livremente pelo país, disseram os diplomatas.

No mês passado, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu que a UE apoiasse a missão, fornecendo cobertura militar para os observadores, que não portam armas.

O custo dos veículos é estimado entre ? 7 milhões e US$ 10 milhões, recursos que sairão diretamente do orçamento da UE, disse a fonte. "É provável que eles sejam enviados à Síria nos próximos dias e não de semanas", revelou uma outra fonte diplomática.

A UE também vai impor novas sanções contra duas empresas e três pessoas da Síria, informaram diplomatas nesta sexta-feira. Dentre as medidas estão o congelamento de ativos e proibição de emissão de vistos.

As ações, que têm como objetivo "as principais fontes de receita para o regime", serão definidas durante conversações entre ministros de Relações Exteriores da UE, marcadas para segunda-feira. As informações são da Dow Jones.