Tropas sírias invadem reduto de rebeldes na provícnia de Homs

DAMASCO - Tropas sírias, com apoio de tanques e aviões, tomaram neste domingo, 19, a cidade de Quasyr, estratégico reduto rebelde perto da fronteira com o Líbano. As forças do governo tomaram controle da praça principal e do edifício do governo municipal.Com ataques aéreos e de artilharia, foram mortas pelo menos 30 pessoas. Ativistas afirmam que civis tiveram que se esconder nos porões e bunkers improvisados em suas casa.

