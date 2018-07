Tropas sírias invadem subúrbio de Damasco

Poucos dias após deixar Douma, depois de intensos confrontos com combatentes contrários ao governo, as tropas chegaram ao local de todas as direções, sem encontrar resistência, informaram ativistas.

"Eles estão entrando nas casas, revistando carros, parando pessoas nas ruas e verificando seus documentos de identidade", disse à Associated Press Mohammed al-Saeed, ativista e morador de Douma. Segundo ele, os soldados tinham listas com nomes de pessoas procuradas. "Há muito pouco movimento nas ruas e ninguém tem permissão para entrar ou sair de Douma."

O subúrbio se tornou um local de intensas manifestações nos últimos meses, com grandes protestos contra Assad que foram reprimidos pelas forças de segurança.

A apenas 16 quilômetros de distância do centro de Damasco, milhares de pessoas saíram às ruas agitando bandeiras e gritando palavras de ordem ao presidente Assad. Manifestações semelhantes foram realizadas em Aleppo, no norte do país, segundo meios de comunicação estatais.

O Observatório Sírio pelos Direitos Humanos, sediado em Londres, disse forças do exército e da polícia foram vítimas de uma emboscada nesta quinta-feira perto da cidade de Khirbet Ghazaleh, que matou quatro integrantes das forças de segurança e feriu outros cinco. As informações são da Associated Press.