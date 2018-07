Tropas sírias lançam ataque contra subúrbio de Damasco As tropas da Síria lançaram um forte ataque contra um subúrbio de Damasco nesta quinta-feira, dias antes do prazo de cessar-fogo mediado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Os ativistas descreveram a ofensiva como uma das mais violentas na capital desde o início do levante, que já dura um ano, contra o regime do presidente Bashar Assad. Ativistas no subúrbio de Douma afirmaram que snipers em 20 edifícios estavam atirando em "qualquer coisa que se movesse" e que moradores enfrentaram oito horas de bombardeio.