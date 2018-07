Tropas sírias mobilizam-se perto da Turquia, diz rebelde

BEIRUTE - O chefe do conselho militar do Exército Livre Sírio afirmou nesta sexta-feira, 29, que tropas do governo da Síria estão se mobilizando perto da fronteira com a Turquia. As relações entre os dois países estão cada vez mais tensas desde a destruição de um jato turco na semana passada.

"Unidades militares estão concentrando-se a 15 quilômetros, ou pouco mais, da fronteira com a Turquia, na região noroeste" da Síria, afirmou para a Agência France-Press, Mustafa al-Sheikh. De acordo com ele, cerca de 2,5 mil soldados e 170 tanques e outros veículos estão estacionados na área, cerca de 25 quilômetros distante da cidade de Alepo.

Forças do governo "reagruparam-se e deixaram alguns dos postos nos arredores de Alepo, indo em direção a outros locais" próximos a fronteira, afirmou o comandante rebelde. A Turquia enviou baterias de mísseis, tanques e tropas para a região, visando formar um "corredor de segurança", após a Síria ter derrubado o avião militar, afirma a imprensa local.

Sheikh diz que a acumulação de tropas pode ser "uma demonstração de força contra o Exército turco". Mas a movimentação também pode ser em preparação para operações dentro da Síria, ainda mais levando-se em conta os intensos bombardeios realizados pelo governo contra a região nas últimas semanas. "Outra possibilidade para esta mobilização pode ser um ataque na região de Alepo", disse Sheikh.

