Tropas sírias tomam controle de reduto rebelde Tropas sírias invadiram neste domingo, 19, o centro de Qusayr, um reduto rebelde na província de Homs, e tomaram o controle da principal praça e do edifício do governo municipal, anunciou uma fonte militar. A ofensiva das forças do governo contra Qusayr contou com o apoio de tanques e aviação. A cidade situa-se na região central da Síria, perto da fronteira com o Líbano.