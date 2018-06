Tropas sul-coreanas trocam tiros com soldado fugitivo Tropas sul-coreanas trocaram tiros neste domingo com um soldado fugitivo que foi cercado em uma floresta depois de matar cinco colegas perto do posto avançado de fronteira onde atuava na Coreia do Norte. Os militares levaram os pais do fugitivo para tentar convencê-lo a se render, disse um funcionário do Ministério de Defesa neste domingo.