Tropas turcas lançam ofensiva contra o PKK Tropas turcas lançaram uma ofensiva contra insurgentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK, pela sigla em curdo) e mataram entre 15 e 20 guerrilheiros nesta segunda-feira no sudeste do país, informou a agência de notícias Dogan da Turquia. A Dogan citou o governador da província de Diyarbakir, Mustafá Toprak, como fonte. Toprak disse que os militares lançaram a operação contra o PKK com o apoio de caças perto da cidade de Dicle. Um website partidário do PKK confirmou a ofensiva militar turca mas não informou se ocorreram baixas.