Tropas ucranianas tomam reduto rebelde no leste do país Um reduto rebelde no leste da Ucrânia foi tomado por tropas do governo, disseram neste sábado o presidente do país e um porta-voz dos rebeldes. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, disse em comunicado que as tropas do governo tomaram Sloviansk, uma cidade de aproximadamente 100 mil habitantes que tem sido o centro dos combates.