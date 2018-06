Trump acusa Cruz de 'fraude' em disputa republicana em Iowa

NOVA YORK - O pré-candidato republicano à presidência dos EUA Donald Trump acusou nesta quarta-feira, 4, o rival Ted Cruz de roubar uma vitória na disputa em Iowa e pediu por outra votação ou anulação da vitória do adversário.

Trump, que ficou atrás de Cruz, publicou nesta quarta-feira uma série de mensagens no Twitter dizendo que o resultado foi contaminado porque a campanha de Cruz espalhou deliberadamente informações erradas sobre a posição de Trump sobre o Obamacare e uma reportagem equivocada de que Ben Carson estaria desistindo da corrida.

Trump chegou ao caucus de segunda-feira na frente do senador do Texas por cinco pontos porcentuais em uma das principais pesquisas de opinião, mas Cruz acabou ganhando, com quatro pontos à frente do bilionário nova-iorquino.

"Ted Cruz não ganhou Iowa, ele roubou", escreveu Trump no Twitter (@realDonaldTrump). "É por isso que todas as pesquisas de opinião estavam tão erradas e por isso conquistamos bem mais votos do que antecipamos. Ruim!"

"Com base na fraude cometida pelo senador Ted Cruz durante o causos de Iowa, ou uma nova eleição deve acontecer ou a anulação dos resultados de Cruz", escreveu Trump.

Em outra publicação, Trump disse que Cruz mentiu sobre sua opinião do programa de saúde do presidente Barack Obama. / REUTERS