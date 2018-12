Trump acusa Facebook, Twitter e Google de favorecer os democratas

O presidente americano, Donald Trump, voltou a acusar, nesta terça-feira, 18, os gigantes da internet de parcialidade em favor de seus adversários democratas.

"Facebook, Twitter e Google são tão favoráveis aos democratas, é ridículo!", publicou em rede social uma semana depois do depoimento perante o Congresso do CEO do Google, Sundar Pichai, que negou vigorosamente essas acusações.

De acordo com Trump, o Twitter dificultou que os usuários pudessem seguir a conta oficial do presidente, coom ao remover "nomes". "Eles assumidamente fizeram nada", escreveu nesta manhã.

Em 2017, o presidente havia elogiado a rede social e dito que "não estaria aqui se não fosse o Twitter".

A conta de Twitter de Trump tem mais de 56 milhões de seguidores. / AFP

Facebook, Twitter and Google are so biased toward the Dems it is ridiculous! Twitter, in fact, has made it much more difficult for people to join @realDonaldTrump. They have removed many names & greatly slowed the level and speed of increase. They have acknowledged-done NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de dezembro de 2018