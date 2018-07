Trump adia novo encontro com Putin para 2019

A reunião proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Washington com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi adiada para o próximo ano, de acordo com o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton.

Em comunicado, Bolton citou a investigação do promotor especial Robert Mueller, que apura a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016, como o motivo para o adiamento. "O presidente acredita que a próxima reunião bilateral com o presidente Putin deve acontecer depois que a caça às bruxas sobre a Rússia terminar. Então concordamos que será depois do primeiro dia do ano", disse.

A Casa Branca afirmou na semana passada que Trump havia ordenado que Bolton convidasse Putin para uma reunião em Washington no outono no Hemisfério Norte. Isso ocorreu em meio à repercussão sobre o desempenho de Trump em uma coletiva de imprensa com Putin após a cúpula de Helsinque e muitos membros do Congresso se opuseram ao novo encontro entre os dois. / AP