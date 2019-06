Trump afirma que espera acordo comercial substancial com Reino Unido após Brexit

LONDRES - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no segundo dia de sua visita a Londres que espera alcançar um "acordo comercial muito substancial" com o Reino Unido após a saída do país da União Europeia (UE).

"Acredito que teremos um acordo comercial muito, muito substancial", afirmou Trump antes de conversar sobre comércio com empresários britânicos e americanos ao lado da primeira-ministra Theresa May, que pediu a construção de uma associação econômica "ainda maior" entre os países.

Elogiando a "grande aliança" entre os dois países, May ressaltou que acredita que "podemos torná-la ainda maior", graças a um grande acordo bilateral "com uma cooperação econômica mais ampla, e continuando nosso trabalho conjunto para apoiar, modelar e influenciar a economia global e suas regras e instituições".

May foi a primeira líder estrangeira recebida na Casa Branca após a vitória eleitoral de Trump, mas a relação entre os dois países está longe de ser perfeita: o Reino Unido defende o acordo nuclear com o Irã e o Acordo de Paris, ambos denunciados por Washington.

O presidente americano criticou diversas vezes a estratégia de negociação da primeira-ministra com Bruxelas e pressiona o Reino Unido para que exclua a gigante da tecnologia chinesa Huawei de sua rede de 5G por razões de segurança, sugerindo que pode prejudicar a cooperação de inteligência entre os dois países.

Uma autoridade do governo britânico disse ao The Times que May "não vai pedir desculpas" por ter decidido, segundo a imprensa, permitir que a Huawei construa partes não vitais da próxima geração de internet móvel do país.

Ainda nesta terça, Trump e a premiê tomaram café da manhã acompanhados por Ivanka Trump, o duque de York e dirigentes de algumas empresas, numa tentativa de reforçar os laços comerciais entre os dois países. À noite, será oferecido um jantar na residência do embaixador, com a presença da rainha Elizabeth II, do príncipe Charles e sua mulher, Camila.

'Baby Trump' nos protestos

Em meio à visita de Trump, estão previstos protestos em diferentes cidades britânicas, incluindo uma "demonstração nacional" em Trafalgar Square. O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, estará presente na manifestação em Londres. Ele boicotou na segunda-feira o banquete com Trump.

Os manifestantes querem protestar contra as ideias defendidas pelo presidente americano. "Todas as pessoas que representam diferentes setores hoje vêm juntas para mostrar oposição, não só à pessoa, mas às ideias e ao tipo de visão do mundo que ele propõe", disse o manifestante Alex Kenny.

Convocados por diversas organizações de defesa dos direitos humanos, da luta contra as mudanças climáticas e contra a guerra começaram a se reunir nesta manhã em frente ao Parlamento britânico.

Uma contagem regressiva antecedeu a apresentação de um enorme balão representando um bebê Trump laranja e de fralda, já usado nas manifestações de 2018, por ocasião de outra visita do presidente americano. / AFP e Agência Brasil