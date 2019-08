Trump afirma que Johnson é o "homem certo" para concluir o Brexit

Biarritz (França) - Em café da manhã com o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Johnson é o "homem certo" para concluir o Brexit, processo de saída do Reino Unido da União Europeia. O econtro ocorreu na manhã deste domingo, 25, em Biarritz na França onde as lideranças das maiores economias globais participam da reunião do G-7

Antes do encontro com o primeiro-ministro britânico, Trump contestou informações sobre tensões no G-7. Em sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos criticou o que chamou de notícias falsas e disse que os líderes “estão se dando muito bem”.

Before I arrived in France, the Fake and Disgusting News was saying that relations with the 6 others countries in the G-7 are very tense, and that the two days of meetings will be a disaster. Just like they are trying to force a Recession, they are trying to “will” America into.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019