Trump afirma que notícias sobre saúde de Kim Jong-un são falsas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 23, que as informações sobre os supostos problemas de saúde do líder norte-coreano Kim Jong-un são falsas.

Trump também criticou o canal de notícias da CNN, alvo de frequentes ataques do presidente, por divulgar essas notícias.

"Acredito que as informações estavam incorretas", disse Trump durante sua coletiva de imprensa diária sobre o novo coronavírus. "Me disseram que utilizaram documentos antigos", acrescentou. "Acho que trata-se de uma informação falsa da CNN."

A CNN informou nesta semana, citando uma autoridade dos EUA, que Washington estava estudando "relatos" de que Kim Jong-un estava "em grave perigo após uma operação cirúrgica".

A ausência de Kim nas fotos oficiais das comemorações do 108º aniversário do nascimento de seu avô, o fundador do regime norte-coreano Kim Il Sung, em 15 de abril, levantou dúvidas sobre sua saúde.

O Daily NK, um meio de comunicação digital dirigido principalmente por norte-coreanos dissidentes, diz que o líder de Pyongyang foi operado em abril por problemas cardiovasculares e está convalescendo.

No entanto, as autoridades sul-coreanas negaram essa informação. Um alto funcionário citado pela agência de notícias Yonhap disse anonimamente que "não era verdade" que Kim Jong-un estivesse gravemente doente.

Na terça-feira, 21, Trump desejou "o melhor" a Kim Jong-un, enfatizando que os rumores sobre seus possíveis problemas de saúde não haviam sido confirmados. /AFP