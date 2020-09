Trump afirma que resultado das eleições nos EUA 'pode demorar meses'

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na sexta-feira, 25, que a divulgação do resultado das eleições de novembro pode demorar 'meses'. A declaração reforça as críticas do republicano ao método de votação por correio, que pode ser usado por metade dos eleitores neste ano.

Especialistas afirmam que podem ser necessários vários dias para a apuração de votos, já que os funcionários precisarão de tempo para contar as cédulas que chegarem após o dia da eleição.

Ao discursar em comício em Newport News, Virgínia, Trump disse que prefere descobrir rapidamente se ganhou ou perdeu do que esperar que as cédulas via correios cheguem.

“Gosto de assistir à televisão e ouvir “o vencedor é...”, certo? Mas (nesse caso) você pode passar meses sem ouvir isso, porque está tudo uma bagunça”, disse.

“É muito improvável que você conheça um vencedor naquela noite”, afirmou. “Eu posso estar liderando os votos e eles continuarão recebendo cédulas, e cédulas, e cédulas e cédulas. Porque agora estão dizendo que as cédulas podem demorar a chegar.”

Decisões judiciais deste mês permitiram que autoridades nos estados de Michigan, Pensilvânia, Wisconsin e Carolina do Norte contabilizem as cédulas de voto que cheguem depois de 3 de novembro, desde que tenham sido enviadas até o dia da eleição.

As pesquisas de opinião mostram que mais democratas do que republicanos planejam votar pelos correios para evitar exposição à covid-19 em zonas eleitorais com aglomerações. A campanha de Trump abriu processos em vários estados para restringir a votação por correspondência.

Nos últimos dias, Trump se recusou a se comprometer com uma transferência pacífica de poder caso perca a eleição para o democrata Joe Biden e disse esperar que a Suprema Corte declare o vencedor. /REUTERS