Trump afirma que saída de tropas americanas agora seria o pior para o Iraque 

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta terça-feira, 7, que retirar as tropas americanas do Iraque neste momento seria o pior que poderia acontecer ao país do Oriente Médio. A declaração do presidente é dada dois dias após o Parlamento em Bagdá exigir a saída das forças.

"Queremos sair em algum momento, mas este não é o momento correto", disse Trump. "Seria o pior que poderia acontecer ao Iraque agora."

Parlamentares iraquianos exigiram ao governo do país que expulse os 5,2 mil soldados americanos presentes no Iraque em resposta à execução do general iraniano Qassim Suleimani na capital iraquiana no dia 2. No ataque americano foi morto também o líder militar iraquiano Abu Mehdi Al Muhandis. / AFP