Trump agradece Kim por repatriação e diz esperar vê-lo 'em breve'

SEUL - O presidente americano, Donald Trump, disse nesta quinta-feira, 2, que espera ver "em breve" o líder norte-coreano Kim Jong-un, quem agradeceu pela devolução de possíveis restos mortais de soldados americanos mortos na Guerra das Coreias (1950-1953).

"Obrigado ao líder Kim Jong-un por manter sua palavra e começar o processo de devolvução dos restos mortais de nossos grandes e amados soldados", disse Trump, nas redes sociais. "Eu não estou nem um pouco surpreso por você adotar esse tipo de ação gentil"

Na mesma mensagem, o presidente completou: "Também gostaria de agradecer por sua carta agradável - espero vê-lo em breve!". Trump não deu mais detalhes sobre um suposto segundo encontro com o líder norte-coreano.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de agosto de 2018