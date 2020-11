Trump tenta minar certificação da eleição para bloquear Joe Biden

WASHINGTON - Sem chegar a lugar nenhum nos tribunais, o esforço de campanha do presidente Donald Trump para derrubar a vitória do presidente eleito Joe Biden está mudando em direção a placas eleitorais obscuras que certificam o voto enquanto o presidente e seus aliados buscam derrubar o processo eleitoral, semear o caos e perpetuar dúvidas infundadas sobre a contagem.

A batalha é centrada nos Estados-chave que selaram a vitória de Biden.

Em Michigan, dois funcionários eleitorais republicanos no maior condado do Estado inicialmente se recusaram a certificar os resultados, apesar de não haver evidências de fraude, depois retrocederam e votaram por certificar. Na quarta-feira 18, mudaram o posicionamento novamente dizendo que "continuam contra a certificação."

Alguns republicanos pediram aos cabos eleitorais estaduais do Partido Republicano que façam o mesmo. No Arizona, as autoridades estão se recusando a aprovar as contagens de votos em um condado rural.

Os movimentos não refletem um esforço coordenado entre os Estados do campo de batalha que viraram o voto para Biden, disseram autoridades eleitorais locais.

Em vez disso, eles parecem ser inspirados pela retórica incendiária de Trump sobre fraudes infundadas e impulsionados pela aquiescência republicana ao sistema eleitoral do país, à medida que os tribunais estaduais e federais afastam as contestações judiciais apresentadas por Trump e seus aliados.

Ainda assim, o que aconteceu no condado de Wayne, em Michigan, na terça e na quarta-feira, foi um lembrete chocante das perturbações que ainda podem ser causadas enquanto a nação trabalha no processo de afirmação do resultado da eleição de 3 de novembro.

Não há precedentes para o amplo esforço da equipe de Trump em atrasar ou minar a certificação, de acordo com o professor de direito da Universidade de Kentucky, Joshua Douglas. “Seria o fim da democracia como a conhecemos”, disse Douglas. “Isso é algo que não pode acontecer.”

A certificação dos resultados é uma etapa rotineira, mas importante, depois que os funcionários eleitorais locais contam os votos, revisam os procedimentos, verificam para garantir que os votos foram contados corretamente e investigam as discrepâncias. Normalmente, essa certificação é feita por uma junta eleitoral local e, posteriormente, os resultados são certificados em nível estadual.

Mas como Trump se recusou a ceder o poder a Biden e continua a espalhar falsas alegações de vitória, este processo mundano está assumindo um novo significado.

Entre os principais Estados-chave, condados de Michigan, Nevada e Wisconsin passaram pela etapa inicial de certificação dos resultados. Exceto no condado de Wayne, esse processo foi em grande parte tranquilo. Arizona, Pensilvânia e Geórgia ainda não concluíram suas certificações locais. Então, todos os olhos se voltam para a certificação estadual.

No condado de Wayne, os dois cabos eleitorais republicanos a princípio hesitaram em certificar o voto, ganhando elogios de Trump, mas mudaram de curso após ampla condenação. Uma pessoa familiarizada com o assunto disse que Trump alcançou os dois, Monica Palmer e William Hartmann, na noite de terça-feira após a votação revisada para expressar gratidão por seu apoio. Então, na quarta-feira, Palmer e Hartmann assinaram declarações dizendo que acreditam que o voto do condado “não deve ser certificado.”

O tempo está se esgotando para Trump. Em todo o país, recontagens e contestações judiciais devem ser concluídas e os resultados das eleições devem ser certificados até 8 de dezembro. Esse é o prazo constitucional antes da reunião do Colégio Eleitoral na semana seguinte.

Matt Morgan, o conselheiro geral da campanha de Trump, disse na semana passada que a campanha estava tentando interromper a certificação em Estados-chave até que pudesse controlar melhor as contagens de votos e se teria o direito a recontagens automáticas.

No momento, Trump está solicitando uma recontagem em Wisconsin em dois condados, e a Geórgia está fazendo uma auditoria manual depois que Biden liderou por uma pequena margem de 0,3 pontos percentuais, mas não há nenhuma lei de recontagem obrigatória no Estado. A lei oferece essa opção para um candidato finalista se a margem for inferior a 0,5 ponto percentual.

Estratégia

Alguns na órbita do presidente republicano têm esperança de que, atrasando a certificação, as legislaturas estaduais controladas pelo Partido Republicano terão a chance de selecionar eleitores diferentes, seja anulando a vitória de Biden ou enviando-a para a Câmara, onde Trump quase certamente venceria.

Mas a maioria dos assessores do presidente considera isso um sonho febril. A equipe de Trump foi incapaz de organizar até mesmo as atividades jurídicas básicas desde a eleição, muito menos o amplo aparato político e jurídico necessário para persuadir os legisladores estaduais a tentar minar a vontade dos eleitores de seus estados.

Ações judiciais foram movidas por aliados de Trump em Michigan e Nevada, buscando impedir a certificação. O advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, argumentou para suspender a certificação de votos na Pensilvânia na terça-feira, a primeira vez que ele esteve em um tribunal em décadas.

E no mesmo dia, o Partido Republicano do Arizona pediu a um juiz para proibir o condado de Maricopa, o mais populoso do Estado, de certificar até que o tribunal emita uma decisão sobre o processo do partido que busca uma nova contagem manual de uma amostra de cédulas.

O partido também está pressionando as autoridades do condado em todo o Estado para atrasar a certificação, embora não haja nenhuma evidência de perguntas legítimas sobre a contagem de votos mostrando que Biden venceu o Arizona.

“O partido está pressionando não apenas os supervisores do condado, mas todos os responsáveis ​​por certificar e fazer propaganda da eleição para garantir que todas as perguntas sejam respondidas para que os eleitores tenham confiança nos resultados da eleição”, disse Zach Henry, porta-voz do Partido Republicano do Arizona.

Enquanto a maioria dos condados do Estado está pressionando para obter a certificação, as autoridades do condado de Mohave decidiram adiar até 23 de novembro, citando o que disseram ser incerteza sobre o destino dos desafios eleitorais em todo o país.

“Há processos judiciais por toda parte sobre tudo, e isso é parte da razão pela qual não estou com muita pressa em fazer campanha eleitoral”, disse o supervisor do condado de Mohave, Ron Gould, na segunda-feira.

As autoridades em todos os 159 condados da Geórgia deveriam ter certificado seus resultados na última sexta-feira. Mas alguns ainda não se certificaram, já que o Estado trabalha por meio de uma contagem manual de cerca de 5 milhões de votos.

“Eles estão sobrecarregados e estão tentando chegar a tudo”, disse Gabriel Sterling, um alto funcionário do Gabinete do Secretário de Estado da Geórgia. “Alguns deles são condados menores, com menos recursos, e há tantas pessoas que podem fazer tantas coisas.”

Além disso, alguns condados devem recertificar seus resultados depois que votos não contados anteriormente foram descobertos durante a auditoria.

Depois que os condados são certificados, o foco se volta para os funcionários em nível estadual que são encarregados de aprovar a eleição. Isso varia de acordo com o Estado.

Por exemplo, um painel bipartidário em Michigan certifica as eleições, mas na Geórgia é responsabilidade do secretário de Estado eleito, que já enfrentou apelos de outros republicanos para renunciar.

Em Nevada, o papel da secretária de Estado, Barbara Cegavske, na certificação é em grande parte ministerial, mas ela ainda recebeu uma série de e-mails instando-a a não certificar "resultados eleitorais potencialmente fraudulentos", disse uma porta-voz na quarta-feira.

O Departamento de Justiça estava investigando um possível caso de fraude no Estado sobre listas de eleitores, mas uma análise da AP concluiu que o caso não parece ser muito consistente.

No condado de Luzerne, na Pensilvânia, um membro do conselho republicano, Joyce Dombroski-Gebhardt, disse que não certificará a eleição do condado sem uma auditoria de pelo menos 10% dos votos para garantir que alguns eleitores não votem duas vezes.

Trump ganhou o condado, onde o conselho eleitoral é composto por três democratas e dois republicanos. Um democrata do conselho, Peter Oullette, disse não ter dúvidas de que o resto do conselho assinará a certificação na segunda-feira.

Filadélfia também tinha planos de certificar os resultados na segunda-feira.

E alguns atrasos ainda podem ocorrer devido à esmagadora carga de trabalho que as autoridades eleitorais enfrentaram este ano durante a pandemia, de acordo com Suzanne Almeida da Common Cause Pennsylvania, um grupo de governo que ajuda na educação eleitoral e monitora o trabalho eleitoral no Estado.

“Um atraso na certificação não significa necessariamente que haja trapaças; às vezes só leva mais tempo para passar por toda a mecânica para chegar à certificação”, disse Almeida. / NYT