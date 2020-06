Trump ameaça enviar tropas para cidades onde acontecem protestos

WASHINGTON - O presidente Donald Trump disse na segunda-feira, 1, que está mobilizando milhares de soldados fortemente armados e agentes da lei para deter a violência na capital dos EUA e prometeu fazer o mesmo em outras cidades se prefeitos e governadores não recuperarem o controle das ruas.

"Prefeitos e governadores devem estabelecer uma presença esmagadora da polícia até que a violência seja abafada", disse Trump no Jardim de Rosas da Casa Branca, enquanto as autoridades dispersavam um protesto pacífico com blocos de gás lacrimogêneo e balas de borracha, disseram testemunhas.

"Se uma cidade ou um estado se recusar a tomar as medidas necessárias para defender a vida e a propriedade de seus residentes, implantarei as forças armadas dos Estados Unidos e rapidamente resolverei o problema para elas".

Enquanto Trump falava, mais explosões de granadas de choque puderam ser ouvidas enquanto a polícia empurrava os manifestantes para mais longe da Praça Lafayette, um parque em frente à Casa Branca.

Após suas breves observações, Trump saiu da Casa Branca - cercado por dezenas de agentes de segurança - através da Praça Lafayette, até a Igreja Episcopal de São João, que foi danificada pelo fogo em meio a protestos na noite de domingo.

Ele parou em frente às janelas com tábuas da igreja amarela, onde muitos presidentes assistiram aos cultos, juntamente com vários membros de sua administração, incluindo o procurador-geral William Barr, o conselheiro de segurança nacional Robert O'Brien e outros assessores.

Com um cheiro ocre ainda pairando no ar, Trump levantou uma Bíblia para câmeras antes de voltar para a Casa Branca, mas não recebeu perguntas dos repórteres.

O presidente disse em suas observações na Casa Branca que estava mobilizando todos os recursos civis e militares "para parar os tumultos e saques, acabar com a destruição e o incêndio criminoso e proteger os direitos dos americanos cumpridores da lei, incluindo os direitos da Segunda Emenda" - referência às proteções constitucionais dos EUA para a posse de armas.

"Não podemos permitir que os gritos justos de manifestantes pacíficos sejam abafados por uma multidão enfurecida", disse Trump, acrescentando que a nação foi dominada por "anarquistas profissionais". /REUTERS