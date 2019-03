Trump ameaça novamente fechar a fronteira com México

WASHINGTON - O presidente, dos Estados Unidos, Donald Trump, reiterou nesta quinta-feira, 28, sua ameaça de fechar a fronteira com o México, acusando o país vizinho de "não fazer nada" para impedir a migração para os Estados Unidos.

"O México não está fazendo nada para ajudar a impedir o fluxo de imigrantes ilegais para o nosso país", tuitou Trump. "Eu posso fechar a fronteira sul!", ameaçou.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de março de 2019