Trump anuncia cancelamento de convenção republicana na Flórida pelo coronavírus

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira, 23, o cancelamento da convenção republicana que ocorreria na Flórida, em agosto. O motivo é a crise provocada pelo coronavírus, que já deixou um alto número de mortos e afeta fortemente este Estado-chave para as eleições de novembro.

O presidente anunciou sua decisão em uma entrevista coletiva na Casa Branca. A Convenção Nacional do Partido Republicano ocorreria na cidade de Jacksonville, de 24 a 27 de agosto. O presidente diz ter informado ao governador sobre sua decisão.

Ele esclareceu que os eventos programados para Charlotte, na Carolina do Norte, ainda estão mantidos e ele fará seu discurso de aceitação em "um formato diferente". Trump busca um novo mandato nas eleições de 3 de novembro.

"Esse momento não era o apropriado, não estava certo pelo que está ocorrendo recentemente, a alta (de casos de covid-19) na Flórida. Não é o momento de abrigar uma grande convenção deste tipo", afirmou Trump. O presidente disse ter "olhado para sua equipe" e dito a ela que era "hora de cancelar a parte de Jacksonville da convenção do Partido Republicano".

Recordes diários

A Flórida registrou nesta quinta-feira 173 mortes por coronavírus, o maior número alcançado em um único dia até agora neste Estado, que vem adicionando quase 10 mil novos casos diariamente há quase três semanas.

O Departamento de Saúde da Flórida também registrou 10.249 novos casos na quinta-feira, totalizando 389.868 infectados e 5.518 mortos.

Segundo as autoridades locais, 82% dos mortos tinham mais de 65 anos, em um Estado que, devido ao seu clima subtropical, é escolhido pelos mais velhos de todo o país para viver sua aposentadoria. Quase metade (46%) do total de mortes era de residentes ou trabalhadores de casas de repouso. /Com AFP