Trump anuncia que não participará do próximo debate republicano

WASHINGTON - O principal pré-candidato republicano à Presidência dos EUA, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 16, que não participará do próximo debate republicano televisionado, marcado para 21 de março.

"Acho que já tivemos debates suficientes", disse Trump, que ganhou em três Estados na terça-feira, em entrevista à emissora Fox News.

O magnata também advertiu que poderá haver distúrbios caso o Partido Republicano rejeite indicá-lo como candidato. "Acho que haverá distúrbios porque represento uma quantidade enorme, de milhões de pessoas", declarou à CNN.

Trump segue confiante para a indicação do Partido Republicano, após a realização de uma nova Superterça nas primárias dos EUA, apesar de ter sofrido uma derrota em Ohio.

O magnata de 69 anos venceu em Illinois, Carolina do Norte e Flórida, onde acabou com as aspirações do jovem senador deste Estado, Marco Rubio, que logo depois anunciou a retirada de sua candidatura. /REUTERS e AFP