Trump anuncia reunião com Kim para 12 de junho em Cingapura

WASHINGTON - Considerada a Suíça da Ásia, a pequena ilha de Cingapura será o local do encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o ditador norte-coreano, Kim Jong-un, que até poucos meses atrás trocavam insultos e ameaças. Marcada para o dia 12 de junho, a cúpula será a primeira entre líderes dos dois países e terá na agenda o fim do programa nuclear de Pyongyang, um objetivo ambicioso que poucos analistas consideram factível.

+ Trump recebe os três americanos que estavam detidos na Coreia do Norte

+ Saiba quem são os americanos libertados que estavam detidos na Coreia do Norte

Trump pretende entrar para a história como o presidente americano que garantiu a paz na Península Coreana, mas a experiência anterior mostra que sua tarefa não será simples. Nos últimos 25 anos, vários governos de Washington fecharam acordos com a Coreia do Norte para suspensão de seu programa nuclear. Todos foram abandonados, enquanto Pyongyang avançava na construção de seu arsenal.

No poder desde dezembro de 2011, Kim Jong-un baseou grande parte de sua legitimidade no desenvolvimento de armas nucleares, apresentadas como uma necessidade para a sobrevivência do país diante da agressão dos EUA.

Há quase um consenso entre os analistas de que o ditador norte-coreano não abandonará suas ambições nucleares, a menos que esteja disposto a realizar uma transformação radical no país mais fechado do mundo.

“O muito antecipado encontro entre mim e Kim Jong-un ocorrerá em Cingapura em 12 de junho. Nós vamos tentar torná-lo um momento muito especial para a paz mundial!”, escreveu Trump no Twitter poucas horas depois de receber três cidadãos americanos libertados pelo regime norte-coreano, no que interpretou como um gesto de boa vontade do ditador da Coreia do Norte.

+ Kim Jong-un se reúne com Xi Jinping pela segunda vez antes de encontro com Trump

+ Análise: Unidade coreana tira moeda de troca do presidente americano

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Trump e a primeira-dama, Melania, recepcionaram o grupo no meio da madrugada desta quinta-feira, em um cenário que exaltava o patriotismo de símbolos cultivado pelo presidente.

Atrás do avião que transportou os ex-prisioneiros, havia uma enorme bandeira americana suspensa por dois guindastes. Quando apareceram diante das câmeras, os três fizeram sinal da vitória com as mãos levantadas, sob aplausos de Trump e Melania. “Em nome do povo americano, bem-vindos à casa!”, escreveu o presidente no Twitter.

Em entrevista, Trump classificou de “maravilhoso” o fato de os três cidadãos terem sido libertados. O desfecho contrasta com o de Otto Warmbier, o estudante que passou 17 meses em uma prisão norte-coreana, da qual saiu em coma em junho, para morrer nos EUA poucos dias depois.

“Estava subentendido que conseguiríamos ter essas pessoas incríveis durante o encontro, para trazê-las de volta para casa”, disse Trump. “Ele foi amável em libertá-las antes da reunião. Quer dizer, francamente, não pensávamos que isso aconteceria, mas aconteceu.”

Neutralidade. Com 5,5 milhões de habitantes, Cingapura é considerada um território neutro, com boas relações com EUA e Coreia do Norte. Outra vantagem é a relativa proximidade com Pyongyang, o que permitirá que a cidade-Estado seja alcançada pelo avião de Kim sem necessidade de escalas.