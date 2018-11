Trump anuncia saída de seu secretário de Justiça 

WASHINGTON - O secretário de Justiça americano, Jeff Sessions, demitiu-se no cargo nesta quarta-feira, 7, ao anunciar seu plano de deixar o governo em uma carta enviada à Casa Branca. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou sua saída em um tuíte, acrescentando que o assessor de Sessions Matt Whitaker se tornaria o novo secretário de Justiça interino.

O secretário de Justiça estava havia mais de um ano sob fortes críticas, incluindo do próprio Trump, por sua recusa em investigar a possível coordenação entre a Rússia e a campanha presidencial do republicano em 2016.

Trump o culpa por assim ter aberto a porta para a nomeação de um procurador especial, Robert Mueller, para assumir a investigação sobre a Rússia, que começou a examitar se a pressão do presidente sobre Sessions fazia parte de um esforço mais amplo para obstruir a Justiça nesse caso.

Lealdade

Apesar da tensão com a Casa Branca, Sessions descreveu sua posição no alto escalão como seu emprego dos sonhos e seguiu sua agenda conservadora com entusiasmo. Mas ele também teve de conviver algumas vezes com os humilhantes ataques de um presidente que ele não conseguia agradar e as suspeitas de membros da equipe de carreira que temiam a politização de um Departamento de Justiça que se orgulha de sua independência.

Veteranos do departamento expressaram preocupação de que os repetidos ataques públicos de Trump a Sessões, ao Departamento de Justiça e ao FBI pudessem causar danos permanentes às autoridades federais.

Sessions, de 71 anos, foi o primeiro senador dos EUA a apoiar Trump, e em muitos aspectos ele foi o maior defensor das políticas do presidente sobre imigração, crime e aplicação da lei.

Mas todas essas áreas de concordância foram ofuscadas pela investigação russa - especificamente, recusa de Sessions em supervisionar um inquérito depois que foi revelado que ele havia se encontrado mais de uma vez com o embaixador russo nos Estados Unidos durante a campanha de 2016, embora ele tivesse dito durante sua audiência de confirmação de que ele não havia se encontrado com nenhum russo. / W. Post e AP