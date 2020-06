Trump anuncia transferência de militares da Alemanha para a Polônia

WASHINGTON - Os Estados Unidos vão transferir tropas da Alemanha para a Polônia, informou o presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira, 24, durante encontro com o chefe de Estado polonês, Andrzej Duda, na Casa Branca.

Os poloneses "nos perguntaram se enviaríamos soldados adicionais... Provavelmente vamos deixar a Alemanha para ir para a Polônia", disse Trump à imprensa.

"Vamos reduzir nossas forças na Alemanha. Algumas vão para casa e outras para outros lugares, mas a Polônia será um desses lugares na Europa", declarou.

Trump, que há muito censura a Alemanha por não contribuir o suficiente para cobrir os gastos militares da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), havia anunciado na semana passada a intenção de diminuir o número de soldados americanos destacados em território alemão, que passará de 52 mil para no máximo 25 mil.

Desde esse anúncio, havia especulações de que alguns desses soldados seriam transferidos para a Polônia, depois que Varsóvia exigiu insistentemente um aumento na ajuda militar dos Estados Unidos.

Nos jardins da Casa Branca, o presidente polonês declarou nesta quarta que "não ousaria dizer ao presidente americano para onde enviar seus soldados", mas admitiu que havia pedido que "não retirasse as tropas americanas da Europa" para preservar a segurança do continente. / AFP