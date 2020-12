Trump arrecadou US$ 495 milhões desde meados de outubro com mensagens sobre fraude eleitoral

O presidente Trump arrecadou US$ 495 milhões desde meados de outubro, com US$ 207,5 milhões entrando após o dia da eleição - uma aquisição extraordinária resultante do esforço de arrecadação de fundos pós-eleitoral usando uma tempestade de apelos enganosos sobre a integridade do voto.

A quantia arrecadada desde 15 de outubro excede em muito os recordes de arrecadação de fundos estabelecidos pela equipe em períodos de tempo aproximadamente comparáveis no auge da campanha presidencial de 2020 e é uma quantia extraordinariamente grande para arrecadar após a eleição.

Isso significa que entre 15 de outubro e 23 de novembro, Trump arrecadou uma média de quase US$ 13 milhões por dia - uma quantia enorme alimentada por uma enxurrada de apelos de arrecadação de fundos por e-mail e texto enviados pelo Comitê Trump Make America Great Again, um comitê conjunto de arrecadação de fundos que arrecada dinheiro para a campanha do presidente, o Partido Republicano e a nova liderança do comitê de ação política (PAC) de Trump, Salve a América.

Os números foram divulgados na campanha de quinta-feira, 3, e devem ser divulgados em autos federais neste mês e em janeiro. A campanha de Biden não havia divulgado números até a noite de quinta-feira.

“Esses números tremendos de arrecadação de fundos mostram que o presidente continua sendo o líder e fonte de energia do Partido Republicano, e que seus apoiadores se dedicam a lutar pelo resultado legítimo e legal das eleições gerais de 2020”, disse Bill Stepien, gerente de campanha de Trump para 2020 em um comunicado.

“Também posiciona o presidente Trump para continuar liderando a luta para limpar nosso processo de eleições corruptas em tantas áreas do país e para aproveitar os ganhos das eleições de 2020 para que possamos retomar a Câmara e construir nossa maioria no Senado em 2022”.

Muito do dinheiro arrecadado desde a eleição provavelmente irá para a Salve a América, um comitê de ação política que o presidente pode usar para várias atividades depois de deixar o cargo. Algumas das contribuições irão para o que resta das lutas jurídicas do presidente sobre a certificação dos resultados eleitorais, que não conseguiram ganhar força nos tribunais.

Desde o final de outubro, a campanha de Trump gastou US$ 8,8 milhões trazendo desafios legais aos resultados eleitorais em Estados importantes, incluindo recontagens.

Desse montante, US$ 30 mil em honorários de consultoria jurídica foram para Jenna Ellis, uma das advogadas mais proeminentes da equipe jurídica pós-eleitoral de Trump, de acordo com documentos federais tornados públicos na noite de quinta-feira. Mais taxas legais devem ser relatadas nos próximos processos.

De longe, o tema mais comum nas centenas de pedidos de doação enviados em novembro foi um apelo por contribuições para o "Fundo de Defesa Eleitoral", uma conta de arrecadação de fundos inexistente que a campanha do presidente tem divulgado em linguagem exagerada sobre fraude eleitoral e integridade eleitoral.

“Não podemos permitir uma presidência de Joe Biden. Devemos LUTAR pelo futuro que o Povo Americano VERDADEIRAMENTE apoia: MAIS QUATRO ANOS DO PRESIDENTE TRUMP ”, dizia um e-mail. “Você vai permitir que os democratas CORRUPTOS tentem ROUBAR esta eleição e divulgar sua agenda RADICAL em nosso país? Ou você vai se levantar e DEFENDER seu país? ”

O aumento das contribuições veio em grande parte de doadores de pequenos dólares, disseram funcionários da campanha, explorando a base de apoiadores financeiros leais e fervorosos do presidente, que tendem a contribuir mais quando sentem que o presidente está sob cerco ou enfrentando ataques políticos injustos.

A campanha enviou 498 propostas de arrecadação de fundos pós-eleitorais para doadores, estabelecendo um recorde mensal para apelos de arrecadação de fundos de Trump, de acordo com @TrumpEmail, uma conta do Twitter que rastreou as solicitações de arrecadação de fundos do presidente desde janeiro de 2018.

As contribuições, de milhares de doadores em todo o país, são depositadas em várias contas, incluindo Salve a América, que é vagamente regulamentada e pode ser usada para beneficiar pessoalmente o presidente depois que ele deixar a Casa Branca.

De acordo com as letras miúdas dos últimos apelos de arrecadação de fundos, 75% de cada contribuição para o Comitê Trump Make America Great Again iria primeiro para a liderança do PAC Salve a América e o resto seria compartilhado pela campanha e os comitês do Partido Republicano.

Isso efetivamente significa que a grande maioria das doações de baixo valor sob o acordo iria para o financiamento do PAC do presidente, em vez de reforçar os esforços para apoiar o partido ou para financiar ações judiciais eleitorais.

Os fundos do PAC não podem ser usados para fins de campanha, incluindo litígios relacionados à campanha. Mas, além disso, existem poucas outras restrições sobre como o dinheiro pode ser gasto.

Em 18 de novembro, o Comitê Trump Make America Great Again fechou um acordo formal com Save America, a campanha Trump e o Comitê Nacional Republicano para arrecadar dinheiro juntos por meio do comitê conjunto de arrecadação de fundos e compartilhar os fundos, de acordo com registros federais.

Em 19 de novembro, a parcela de contribuição para a PAC Salve a América mudou para 75% dos 60% que tinha sido por mais de uma semana, de acordo com uma análise dos apelos de arrecadação de fundos.