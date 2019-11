Trump assina leis para apoiar protestos em Hong Kong

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira, 27, projetos de lei em apoio aos protestos de Hong Kong, enquanto defendia uma solução "amigável" para as diferenças entre a ex-colônia britânica e Pequim.

Em comunicado divulgado pela Casa Branca, Trump, que sugeriu que iria vetar os projetos, disse que finalmente os assinou por "respeito" ao presidente chinês Xi Jinping e ao povo de Hong Kong.

Trump disse que os projetos foram promovidos "na esperança de que os líderes e representantes da China e Hong Kong sejam capazes de resolver suas diferenças amigavelmente, abordando um longo período de paz e prosperidade para todos".

O primeiro dos projetos, conhecido como "Lei de Direitos Humanos e Democracia de Hong Kong" e aprovado na semana passada pelo Congresso, visa "proteger" os direitos humanos na ex-colônia britânica e fortalece o poder do governo Trump para sancionar autoridades chinesas.

Mais especificamente, o texto exige que o governo dos Estados Unidos, por meio do Departamento de Estado, certifique uma vez por ano que a China mantém seu tratamento especial de Hong Kong com respeito à sua autonomia sob o risco de sanções.

A iniciativa também inclui sanções contra autoridades chinesas responsáveis ​​por violações de direitos humanos, como detenções arbitrárias, tortura, confissões forçadas ou entregas extrajudiciais, entre outras.

Após sua aprovação pelo Congresso, o governo chinês disse que o texto traz "fatos óbvios, emprega padrões duplos e interfere descaradamente nos assuntos internos da China" e ameaçou "fortes represálias" contra os EUA se Trump realmente o assinasse.

Além deste projeto, Trump também assinou um segundo texto que proíbe a exportação de equipamentos anti-motim para as forças de segurança de Hong Kong.

Na segunda-feira passada, o movimento pró-democrático em Hong Kong voltou às ruas novamente para clamar por maior liberdade, depois de varrer as eleições locais, alcançando 388 do total de 452 conselheiros distritais em disputa. O lado alinhado a Pequim sofreu um forte golpe, permanecendo com apenas 59 conselheiros, comparado aos quase 300 que ele possuía, enquanto os independentes conquistaram 5 cadeiras nas eleições, com um recorde de 71,2%. /EFE