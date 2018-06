Trump atinge número de delegados suficiente para garantir indicação republicana, indica site

WASHINGTON - O empresário Donald Trump atingiu o número de 1.238 delegados necessários para assegurar a candidatura republicana à presidência dos EUA nas eleições de novembro, informou nesta quinta-feira, 26, o portal de informação política Real Clear Politics.

Trump conta com 1.150 delegados comprometidos em razão de suas vitórias nas primárias. Mas segundo cálculos independentes do Real Clear Politics, há 88 não comprometidos que já indicaram que o apoiarão na convenção de Cleveland em julho.

"Eu acho que ele tocou parte do eleitorado que não gosta de onde o nosso país está. Eu não tenho nenhum problema em apoiar Trump", disse Pam Pollard, presidente do Partido Republicano em Oklahoma.

Steve House, presidente do partido no Colorado, também confirmou seu apoio à Trump. "Líder é líder. Se ele pode cercar-se com talentos políticos, acho que ele ficará bem", disse.

Ainda restam 303 delegados em jogo, que serão definidos em sua grande maioria no dia 7 de junho nas primárias da Califórnia, Montana, New Jersey, Novo México e Dakota do Sul, quando deve ampliar sua vantagem. Assim, Trump liderará a candidatura republicana para tirar a Casa Branca dos democratas após os oito anos da gestão de Barack Obama.

Trump anunciou que dará nesta quinta-feira, 26, uma entrevista coletiva em Bismarck, Dakota do Norte, após saber de sua vitória nas primárias nas quais era o único candidato republicano, depois das renúncias do senador pelo Texas Ted Cruz e do governador de Ohio, John Kasich, que abandonaram a disputa no início de maio. /EFE e Associated Press