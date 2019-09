Trump cancela reunião sobre acordo de paz com líderes do Taleban

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, no sábado, 07, que cancelou reuniões sobre o acordo de paz com líderes do Taleban e com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani. Os encontros deveriam ocorrer separadamente neste domingo em Camp David, uma de suas residências oficiais nos EUA.

Em sua conta no Twitter, o presidente dos Estados Unidos disse que cancelou "imediatamente a reunião e as negociações de paz". O acordo é a esperança de encerrar o conflito que dura há 18 anos. Na publicação, Trump questionou: "que tipo de pessoa mata tanta gente para ter aparente maioria de sua posição nas negociações?".

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019