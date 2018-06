Trump chama Chelsea Manning de 'traidora ingrata'

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou nesta quinta-feira, 26, de "traidora ingrata" Chelsea Manning, e disse que a ex-soldado está acusando de "líder fraco" o ex-presidente Barack Obama, que comutou sua pena antes de deixar a Casa Branca.

"Traidora ingrata Chelsea Manning, que nunca deveria ter sido liberada da prisão, agora está chamando de líder fraco o presidente Obama. Terrível", afirmou Trump em sua conta pessoal no Twitter.

Três dias antes de deixar a presidência, Obama comutou a pena de Chelsea, que em 2010 forneceu documentos secretos ao WikiLeaks, e considerou que a ex-soldado já cumpriu uma "dura" sentença. Chelsea está presa há sete anos, mas tinha sido condenada a 35 anos de prisão.

Ungrateful TRAITOR Chelsea Manning, who should never have been released from prison, is now calling President Obama a weak leader. Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de janeiro de 2017