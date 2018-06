Trump chega à Arábia Saudita para fortalecer laços

RIAD - As autoridades da Arábia Saudita visam com a visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçar as relações políticas, militares e econômicas, além de apresentar-se como um braço do líder norte-americano na região, já que o país é a principal potência local.

Trump, que saiu dos Estados Unidos às 14h30 locais (15h30 de Brasília) da sexta-feira, chega à capital do país perto das 10h da manhã locais (4h de Brasília). Ele permanece na Arábia Saudita o sábado e o domingo.

Depois, viajará para Israel, Vaticano, Bruxelas e Sicília, onde participará de reuniões da OTAN e do G7, respectivamente.

Em sua primeira viagem internacional, o líder dos Estados Unidos se reúne com o rei saudita Salman bin Abdelaziz e outros importantes políticos, com quem deve fechar importantes acordos econômicos. Haverá em Riad, coincidindo com sua visita, um fórum empresarial para reforçar investimentos e o comércio bilateral.

No domingo, Trump participa de um encontro com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) - Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar e Oman. Além disso, haverá uma conferência para fortalecer a luta contra o terorrismo e o extremismo, patrocinada por uma coalização militar islâmica anti-terrorista, criada em 2015 por iniciativa da Arábia Saudita. / EFE