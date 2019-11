Trump concede indulto a militares acusados de crimes de guerra

WASHINGTON - O presidente Donald Trump concedeu indultos na sexta-feira, 15, a um ex-soldado americano condenado por assassinato e a um militar de elite acusado de matar um membro do Taleban, apesar das críticas de ex-comandantes militares.

LEIA TAMBÉM > Diplomata em Kiev confirma que Trump perguntou sobre a investigação de Biden

O chefe de Estado republicano decidiu indultar o primeiro-tenente Clint Lorance, condenado por ter ordenado em 2012 um ataque a tiros contra três civis afegãos - dois deles morreram. O oficial já cumpriu 6 dos 19 anos de prisão previstos em sua pena.

"Muitos americanos pediram uma medida de clemência a favor de Lorance, incluindo 124 mil pessoas que assinaram uma petição enviada à Casa Branca, assim como vários membros do Congresso americano", justificou a presidência americana em um comunicado.

Trump também concedeu indulto a Matt Golsteyn, ex-membro das forças especiais do Exército, acusado pelo assassinato em 2010 de um taleban suspeito de fabricar bombas.

Para Entender O processo que pode levar ao impeachment de Trump É possível que o presidente americano seja deposto? Como ficam as eleições americanas de 2020? Fique por dentro dessas questões com este conteúdo especial

Além disso, o presidente anulou a decisão que rebaixou a patente de Edward Gallagher, um soldado que integra o grupo de elite da Marinha, os Navy Seals, acusado de matar a facadas um jovem do grupo jihadista Estado Islâmico que havia sido detido e de executar outros civis.

Gallagher havia sido exonerado em julho da maioria das acusações, mas foi condenado por posar em uma foto com outros "seals" ao lado do corpo do jovem jihadista.

Reações

O almirante da reserva James Stravridis se declarou contrário aos indultos quando o presidente americano citou a possibilidade de fazê-lo.

"Comandei vários destes soldados que (Trump) poderia indultar", afirmou o militar, atualmente comandante na Otan. "Indultá-los enfraqueceria o Exército", completou em um artigo para a revista Time.

"Os indultos seriam uma afronta à ideia de ordem e disciplina e à ideia de um Estado de direito", reagiu Pete Buttigieg, um veterano da Marinha americana e pré-candidato democrata à presidência. / AFP