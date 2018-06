Trump confirma reembolso a advogado por pagamento a atriz pornô

WASHINGTON - Célebre por seu pouco apreço à verdade, o presidente Donald Trump se contradisse mais uma vez nesta quinta-feira, 3, e mudou a versão sobre o pagamento de US$ 130 mil a uma atriz pornô para comprar seu silêncio sobre um caso extraconjugal que alega ter tido com o atual ocupante da Casa Branca. Há um mês, Trump disse que desconhecia a transação e a origem dos recuros utilizados. Na quinta-feira, 3, ele afirmou que reembolsou o advogado Michael Cohen pelo pagamento de US$ 130 mil à atriz pornô Stormy Daniels, em pagamentos mensais depois das eleições. A transação ocorreu poucos dias antes da eleição de 2016.

Na segunda-feira, o médico que tratou Trump durante 36 anos revelou que a declaração assinada por ele sobre a saúde de seu cliente durante a campanha eleitoral foi ditada pelo próprio candidato. O texto era carregado de adjetivos e dizia que Trump seria o mais saudável presidente que os EUA já tiveram.

De acordo com levantamento do jornal Washington Post, Trump já realizou 3.000 declarações falsas ou enganosas desde sua posse, há 15 meses, o que dá uma média de 6,5 por dia. No mês passado, o presidente também havia dito que estava satisfeito com o time de advogados que o representam nas investigações sobre interferência da Rússia nas eleições de 2016. Mas na segunda-feira, ele substituiu um deles pelo profissional que defendeu o ex-presidente Bill Clinton durante o processo de impeachment em 1998 e 1999.

A declaração muda totalmente a versão original apresentada por Trump sobre o caso. No dia 5 de abril, ele afirmou que desconhecia o pagamento e não sabia onde Cohen havia obtido os recursos para fazê-lo. No dia 9, o FBI realizou uma operação de busca e apreensão no escritório, na casa e no quarto de hotel do advogado. Entre os documentos levados pelos agentes estavam os registros dos pagamentos a Stormy Daniels.

Mr. Cohen, an attorney, received a monthly retainer, not from the campaign and having nothing to do with the campaign, from which he entered into, through reimbursement, a private contract between two parties, known as a non-disclosure agreement, or NDA. These agreements are..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de maio de 2018

...very common among celebrities and people of wealth. In this case it is in full force and effect and will be used in Arbitration for damages against Ms. Clifford (Daniels). The agreement was used to stop the false and extortionist accusations made by her about an affair,...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de maio de 2018