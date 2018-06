Trump contraria indicação e olha para eclipse sem óculos

WASHINGTON - Ao contrário do que manda a regra, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se arriscou a olhar para o eclipse solar total desta segunda-feira, 21, sem usar óculos.

O mandatário apareceu em uma varanda da Casa Branca com sua mulher, Melania Trump, e o caçula, Barron, e virou o rosto diretamente para o Sol, até que alguém gritou "não olhe". A primeira-dama estava de óculos escuros próprios para eclipses, depois também usados por Trump.

Em eventos desse tipo, é comum as pessoas olharem o Sol por um longo período, o que, se for feito sem proteção e por muito tempo, pode causar danos irreversíveis à visão.

É a primeira vez em quase um século que os Estados Unidos conseguem ver a Lua encobrir o Sol totalmente, tanto que o eclipse foi tratado no país com ares de grande evento, com direito até a cobertura ao vivo por canais de notícias.

No Brasil, o eclipse só pode ser visto - e parcialmente - nas regiões Norte e Nordeste. / Ansa