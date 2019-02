Trump conversa com Guaidó por telefone e oferece apoio a opositor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com o líder opositor venezuelano Juan Guaidó, por telefone nesta quarta-feira (30), para oferecer seu apoio - informou a Casa Branca.

De acordo com a nota da Casa Branca, "o presidente Donald J. Trump falou hoje com o presidente venezuelano interino, Juan Guaidó, para parabenizá-lo por sua histórica posse da Presidência e para reforçar o forte apoio do presidente Trump à luta da Venezuela para recuperar sua democracia".

O presidente Nicolás Maduro afirma que Guaidó é parte de um golpe liderado pelos Estados Unidos. A Suprema Corte venezuelano proibiu Guaidó de deixar o país.

Por meio de sua conta no Twitter, Trump também comentou a crise na Venezuela. “Maduro está disposto a negociar com a oposição venezuelana depois das sanções e do corte da renda do petróleo. Guaidó está sendo alvo da Suprema Corte”, disse Trump. “Protestos grandes são esperados para hoje. Americanos não devem viajar para a Venezuela.”/ AFP

Maduro willing to negotiate with opposition in Venezuela following U.S. sanctions and the cutting off of oil revenues. Guaido is being targeted by Venezuelan Supreme Court. Massive protest expected today. Americans should not travel to Venezuela until further notice. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de janeiro de 2019