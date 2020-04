Trump convoca líderes do G7 para videoconferência sobre pandemia

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizará uma videoconferência com líderes do G7 na quinta-feira para coordenar as respostas nacionais à pandemia do novo coronavírus, informou a Casa Branca nesta terça-feira, 14.

Trump, que lidera o G7 este ano, teve que cancelar a cúpula anual do grupo que seria realizada no retiro presidencial de Camp David, em Maryland, em junho.

O G7 inclui Estados Unidos, França, Reino Unido, Itália, Canadá, Japão e Alemanha — todos os sete atingidos pelo vírus.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recebeu alta de um hospital de Londres nesta semana após receber tratamento para o vírus, que o deixou na unidade de terapia intensiva por vários dias.

“Trabalhando juntos, o G7 está adotando uma abordagem de toda a sociedade para enfrentar a crise em várias áreas, incluindo saúde, finanças, assistência humanitária e ciência e tecnologia”, disse o porta-voz da Casa Branca Judd Deere.

A reunião de quinta-feira será uma continuação da videoconferência de 16 de março, quando os líderes do G7 se reuniram pela primeira vez nesse formato, para repassar os esforços contra o novo coronavírus.

Além da reunião desta semana, outra sessão é esperada para maio para estabelecer as bases para a videoconferência de junho. /REUTERS