Trump critica a China por comércio com a Coreia do Norte após teste

WASHINGTON - O presidente americano Donald Trump acusou nesta quarta-feira, 5, a China de minar os esforços dos Estados Unidos ante a Coreia do Norte ao reforçar os vínculos comerciais com o regime comunista que acaba de lançar seu primeiro míssil intercontinental (ICBM).

"O comércio entre a China e a Coreia do Norte aumentou ao menos 40% no primeiro trimestre. E depois dizem que a China trabalha conosco - mas tivemos que dar a eles uma oportunidade!", escreveu o magnata no Twitter antes de embarcar para sua segunda viagem oficial ao exterior.

Trade between China and North Korea grew almost 40% in the first quarter. So much for China working with us - but we had to give it a try! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de julho de 2017