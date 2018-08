Trump critica CNN após fonte duvidar de reportagem sobre encontro com russos em 2016

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, disse que a emissora CNN foi "pega em uma grande mentira" em razão de uma reportagem divulgada em julho envolvendo o seu antigo advogado e braço direito, Michael Cohen. A notícia afirmava que Trump sabia da reunião envolvendo membros de sua campanha com representantes russos com o objetivo de obter informações prejudiciais à candidata democrata à presidência, Hillary Clinton.

O encontro é alvo de investigações do procurador-especial Robert Mueller, que apura se houve conluio entre a equipe de Trump com a Rússia.

A reportagem da CNN, assinada por Jim Sciutto, Marshall Cohen e Carl Bernstein, repórter reconhecido por cobrir o escândalo do Watergate, em 1972, afirmava que o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, admitiu que o então candidato republicano sabia da reunião entre sua equipe de campanha com representantes russos para obter informações prejudiciais sobre Hillary Clinton. Trump, inclusive, teria dado aval ao encontro, segundo fontes anônimas ouvidas pelos jornalistas. A reportagem também indicava que Cohen estava disposto a confirmar as informações ao procurador-especial Mueller.

Nesta segunda-feira, 27, uma reportagem do Buzzfeed revelou que o advogado de Cohen, Lanny Davis, foi uma das fontes ouvidas pela CNN e que ele afirma agora não ter como confirmar a veracidade das informações repassadas à emissora. Procurado por outros veículos, Davis deu a mesma resposta.

"Eu me arrependo de não ter sido claro o suficiente", disse ao New York Post. "Eu deveria ter sido mais claro. Eu não pude confirmar independentemente as informações divulgadas na reportagem da CNN."

A dúvida de Davis foi suficiente para Trump atacar a emissora em rede social.

"CNN está se revirando por ter sido pega em uma grande mentira e se recusa a admitir o erro", escreveu o presidente, no Twitter. "O descuidado @carlbernstein, um homem que vive no passado e pensa como um idiota degenerado, criando história atrás de história, está sendo alvo de risadas em todo o país! Fake News"

CNN is being torn apart from within based on their being caught in a major lie and refusing to admit the mistake. Sloppy @carlbernstein, a man who lives in the past and thinks like a degenerate fool, making up story after story, is being laughed at all over the country! Fake News — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de agosto de 2018

Logo depois, a CNN respondeu ao tweet de Trump, afirmando que manterá a história no ar e não fará retificações.

Make no mistake, Mr. President, CNN does not lie. We report the news. And we report when people in power tell lies. CNN stands by our reporting and our reporters. There may be many fools in this story but @carlbernstein is not one of them. — CNN Communications (@CNNPR) 29 de agosto de 2018

"Não tenha dúvidas, Sr. Presidente, a CNN não mente. Nós divulgamos notícias. E nós divulgamos quando as pessoas no poder contam mentiras. A CNN se mantém ao lado de seus repórteres e sua reportagem. Podem haver vários idiotas nesta história, mas @carlbernstein não é um deles", respondeu a emissora.

Em declaração divulgada nesta quarta-feira, 30, a CNN afirma que defenderá sua reportagem e ressaltou que as informações publicadas foram confirmadas por "mais de uma fonte". //THE WASHINGTON POST, THE NEW YORK TIMES