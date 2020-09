Trump critica jornalista por 'demora' em revelar o que disse sobre pandemia

WASHINGTON - O presidente Donald Trump voltou a atacar o jornalista do Washington Post Bob Woodward nesta quinta-feira, 10, afirmando que se as revelações feitas por ele na quarta-feira - de que Trump reconheceu o perigo do coronavírus, mas optou por esconder para não causar pânico - fossem realmente danosas ao povo americano teriam sido tornadas públicas antes.

A ofensiva de Trump vem numa sequência de críticas intensas ao jornalista desde que o Post e outros veículos da imprensa americana divulgaram trechos de entrevistas do presidente ao Woodward, que fazem parte do livro Rage, que será lançado neste mês. Trump deu a Woodward 18 entrevistas entre dezembro de 2019 e julho de 2020, por telefone ou pessoalmente.

Woodward se tornou um jornalista reconhecido por ter revelado o escândalo Watergate nos anos 1970, junto com Carl Bernstein.

Na contagem regressiva para as eleições de novembro, nas quais Trump enfrentará o democrata Joe Biden, a pandemia da covid-19 se tornou um tema central da campanha para desconforto do republicano.

"Bob Woodward teve minhas declarações por vários meses", disse ele em um tweet. "Se você pensava que elas eram tão ruins ou perigosas, por que não relatou imediatamente em um esforço para salvar vidas? Você não tinha a obrigação de fazer isso? NÃO, porque você sabia que eram respostas boas e adequadas", escreveu Trump.

