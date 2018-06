Trump criticou Alemanha em Bruxelas, segundo meios de comunicação

BERLIM - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou duras críticas ao governo alemão por seu superáviti comercial ante a cúpula da União Europeia (UE) em Bruxelas, segundo a tradicional revista Der Spiegel e o importante diário Süddeutsche Zeitung.

A Der Spiegel relata que o presidente afirmou que a situação de superávit da Alemanha é "muito ruim". "Olhem os milhões de carros que eles vendem nos Estados Unidos. Vamos detê-los", acrescentou Trump, segundo a revista, que cita ainda as repetidas críticas do mandatário norte-americano à indústria de automóveis alemã.

Trump se reuniu em Bruxelas com o presidente da Comissão Europeia (CE), Jean-Claude Juncker, com a chefe de diplomacia comunitária, Federica Mogherini e com o líder do Parlamento Europeu, Antonio Tajani, além de outros representantes do alto escalão da UE.

A passagem de Trump por Bruxelas esteve marcada pelo tom duro empregado pelo líder norte-americano na reunião com a OTAN e com a cúpula da UE. Ele quer maior apoio financeiro dos países integrantes da aliança militar. / EFE