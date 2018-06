Trump culpa aliados por não barrar Obamacare

WASHINGTON - As maiorias na Câmara e no Senado não foram o bastante para o presidente Donald Trump cumprir a promessa de campanha e ele lamentou nesta terça-feira, 18, mais um fracasso na sua reforma da saúde. O mais recente esforço republicano para revogar e substituir o programa de assistência de saúde de seu antecessor, conhecida como Obamacare, não ganhou adesão do próprio partido do presidente, que decidiu deixá-lo "morrer sozinho".

"Estamos provavelmente naquela posição em que vamos simplesmente deixar o Obamacare fracassar", disse Trump a repórteres no início de um almoço com membros do serviço militar na Casa Branca. "Não vamos assumir isso, eu não vou assumir ... Os republicanos não vão assumir. Vamos deixar o Obamacare fracassar e depois os democratas virão até nós", disse ele.

Ele culpou os democratas e "alguns republicanos" pelo fracasso no Senado. "Fomos abandonados por todos os democratas e alguns republicanos. A maioria dos republicanos foi leal, fantástico e trabalhou muito duro. Nós voltaremos!", declarou Trump em sua conta no Twitter. Sua intenção, disse, é que depois que o plano do ex-presidente Barack Obama falhar, os democratas se unirão a ele para "fazer um grande plano de saúde".

A nova proposta de lei sanitária impulsionada pelo governo de Trump ficou na segunda-feira sem possibilidades aparentes de progredir no Senado depois que outros dois legisladores republicanos anunciaram sua oposição ao texto.

Os senadores que se opuseram à proposta são Mike Lee e Jerry Moran, que se uniram a Susan Collins e Rand Paul como os quatro republicanos que deram as costas ao último plano da liderança conservadora no Senado para derrubar o Obamacare.

Com a oposição de 4 dos 52 republicanos do Senado e todos os democratas unidos contra a revogação, os votos favoráveis à nova proposta ficariam abaixo do mínimo de 50 necessários para aprová-la.

Essa nova proposta que fracassou era a segunda apresentada pela liderança republicana do Senado, que se viu obrigada a retirar o seu primeiro plano em junho perante a oposição dos seus legisladores mais conservadores e dos mais moderados.

A Câmara dos Deputados chegou a aprovar um plano para liquidar o Obamacare, sem nenhuma proposta para substitui-lo, mas também não convenceu os senadores.

A confusão no Senado incomodou o mercado financeiro e lançou dúvidas sobre as chance de aprovar outras políticas internas prioritárias para Trump, como a reforma tributária, em um Congresso dividido.

Revogar e substituir o Obamacare tem sido um importante objetivo dos republicanos por sete anos, e Trump fez da promessa o centro de sua campanha pela Casa Branca. / REUTERS, EFE